Al via il San Marino Comics Festival, da oggi fino a domenica nel centro di Città

Partono oggi i tre giorni dedicati al fumetto e alla cultura pop, con cosplayer, steampunk, principesse e supereroi che animano il centro storico. Diversi gli eventi dislocati nelle vie e le piazze della città, a partire dalla Cava dei Balestrieri dove si trova la casa di Lupin III, protagonista di questa edizione del Comics. Già una grande affluenza fin dall'apertura di questa mattina a riconferma dell'importanza internazionale del festival ormai arrivato alla sua ottava edizione. Tanti i personaggi che si incontrano passeggiando per via Eugippo. E non manca una nuova area dedicata a Star Wars all'interno dell'aula magna dell'Università di San Marino. Stasera la cerimonia inaugurale con il musical "La regina dei Ghiacci" subito dopo il taglio del nastro da parte dei Segretari di Stato che patrocinano il festival. Sabato invece il concerto sul famoso ladro, con la partecipazione speciale di Cristina D'Avena. E, per finire, domenica la gara cosplay.