ISTITUTI CULTURALI Al via l'iniziativa "I mai visti del Museo di Stato. Nuove acquisizioni" Ciclo espositivo inedito promosso dagli Istituti Culturali per far conoscere capolavori finora inaccessibili del patrimonio artistico dello Stato

Tesori d’arte rimasti nascosti e ora finalmente svelati al pubblico. Al centro dell'iniziativa c'è il lavoro di studio e catalogazione scientifica svolto nell'ultimo anno su un nucleo di tele databili tra il Cinquecento e l'Ottocento. Opere entrate a far parte dei beni dello Stato nel 2019, originariamente appartenenti alla vasta collezione della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS – che ora divengono memoria condivisa.

“E' un impegno che la sezione Musei di Stato si è presa all'interno degli Istituti Culturali – dice il Direttore, Vito Testaj - proprio con questo obiettivo, cioè quello di promuovere le collezioni e le parti delle collezioni magari meno note e meno conosciute che lo Stato possiede. Perché, nell'otica della valorizzazione, riteniamo che sia importante cercare di avvicinarle quanto più possibile a tutta la cittadinanza”. “Per noi è una bellissima occasione per far venire il pubblico a conoscere nuove opere – spiega Sara Giardi, Conservatrice della collezione artistica dei Musei di Stato -, ma allo stesso tempo a rincontrare opere che da sempre fanno parte del nostro patrimonio. Sarà molto interessante evidenziare tutta la rete di collegamenti, di dialogo che le opere hanno fra di loro: sia le opere di nuova acquisizione, sia appunto il patrimonio storico-artistico che compone la collezione dei Musei di Stato".

Quindici opere, quattro appuntamenti, con conferenze e percorsi guidati dalla curatrice, storica dell'arte, Roberta Aliventi. Pochi pezzi selezionati per ogni tappa, pensati per favorire un'osservazione attenta e ravvicinata. Si parte con "L’età degli Dei: racconti dal mondo antico"

“È una selezione di quattro opere – spiega Aliventi - davvero una mostra raccolta, che ci racconta però un genere diffusissimo a partire dal Quattrocento, quindi, la mitologia. I soggetti mitologici conoscono, dal Quattrocento fino al Seicento e anche oltre, una fortuna immensa e queste quattro opere ci permettono di capire, nella seconda metà del Seicento in ambito soprattutto bolognese ma anche romano, come venivano declinati alcuni generi. C'è anche l'interesse per un nuovo genere iconografico che è quello della ghirlanda, di frutta o di fiori; c'è una novità che si afferma in quegli anni, proprio nel Seicento. Oppure dei dipinti che si collocano in una scia iconografica che affonda le proprie radici già dall'antichità e che ci parla ad esempio del Trionfo di Bacco, di Sileno; quindi, sono delle modalità anche molto interessanti per capire come evolve il tema”.

Nel video, l'intervista a Vito Testaj, Direttore degli Istituti Culturali; a Sara Giardi, Conservatrice della collezione artistica dei Musei di Stato e a Roberta Aliventi, storica dell'arte e curatrice del ciclo espositivo

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