Al via la 5a edizione di Tuttavia...Che spettacolo!

“L'inclusione non è un obiettivo: è un modo di stare insieme nel mondo”. Questo è il principio che muove Tuttavia... Che spettacolo!, il Festival delle co-terapie organizzato dall'associazione Attiva-mente, l'associazione Batticinque, San Marino for the Children e Aquabike San Marino.

Il Festival si terrà da venerdì 12 a domenica 14. Tra le attività yoga, pet therapy, falconeria e moto d'acqua. Anche un appuntamento speciale con la color run: "Domenica mattina ci sarà la Color Run che è accessibile a tutti, famiglie, bambini persone con disabilità", informa Vilma Cervellini, vicepresidente di Attiva-Mente.

La grande novità di quest'anno è il giro in mongolfiera. Tante iniziative che hanno benefici tangibili, come la mototerapia, un appuntamento annuale del Festival: "I benefici sono proprio come quelli di una terapia farmacologica - spiega Laura Viola, pediatra di Attiva-Mente -, la gioia dei bambini, nel vedere i bambini sulle moto e adesso recentemente anche i bambini sulla moto d'acqua è veramente impagabile. Supporta la nostra terapia medica e dà un miglioramento psicologico notevole".

L'entrata alla manifestazione sarà a offerta libera e i proventi raccolti saranno destinati al progetto umanitario “Joy is a right – San Marino per i bambini di Baak Unrak”, comunità che accoglie i bambini profughi del Myanmar e ad Attiva-Mente.









