SANREMO '25 Al via la 75ª edizione del Festival di Sanremo Ospiti speciali e 29 artisti in gara. Quarta conduzione per Carlo Conti

In apertura l'omaggio al maestro Ezio Bosso, che proprio Carlo Conti portò all'Ariston. Super ospite Jovanotti. Festival all'insegna della parola "insieme" ha detto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 75edizione del Festival di Sanremo. Co conduttori, Antonella Clerici, la donna che ne ha condotti di più, e Gerry Scotti, l'uomo che ne ha condotti di meno, come ha detto lui scherzando in conferenza stampa.

Stasera vota la sala stampa, web, tv. Tra le novità. Non ci saranno azzeramenti di punteggio, neppure durante la votazione dei primi cinque per stabilire il vincitore. Della classifica si sapranno ogni sera solo i primi 5 e in ordine sparso. Invece di un monologo diranno "no alla guerra" l'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, che canteranno Imagine, anche in ebraico e arabo. Due cantanti per il sogno di una realtà diversa. In conferenza stampa hanno parlato molto di come il loro obiettivo sia lo stesso: riportare la pace ai civili, siamo tutti umani, i confini non esistono, hanno detto.

Nel 2024 c'erano 30 artisti. Quest'anno uno in meno perché Emis Killa si è ritirato. È la prima volta nella storia del festival. Ci sono state alcune squalifiche, ma mai una defezione. Il rapper ha deciso di fare un passo indietro dopo il suo coinvolgimento nell'indagine della procura di Milano sugli ultras. Sono quattro ad aver già vinto (Ranieri, Giorgia, Cristicchi e Gabbani) e tre ad aver partecipato all'Eurovision (Ranieri, Gabbani e Michielin).

