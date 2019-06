Al via la Festa del Castello di Faetano

Con la seconda edizione della partita di calcio amichevole in memoria del faetanese Giacomo Zafferani è stato inaugurata la tradizionale Festa di Faetano.

Quest'anno l'evento si è unito all'Hamburger Party grazie alla sinergia fra Società Calcio Faetano e Giunta di Castello. Nella giornata di oggi a partire dalle 18:30 l'associazione "La Campana" allestirà il mercatino dell'usato e del baratto, con gli oggetti realizzati dai bambini e dalle mamme durante i laboratori creativi dello spazio aggregativo. La sera, oltre agli stand gastronomici con i tradizionali hamburger, protagonista sarà la musica, con il concerto dei JBees. Domani sera invece l'intrattenimento sarà affidato all'Orchestra Edmondo Comandini.

La festa vede anche quest'anno la collaborazione con l'associazione BattiCinque, che mette a disposizione di tutti i bambini i gonfiabili gratuitamente. Spazio anche alla Fondazione Centro Anch'io che organizzerà la pesca di beneficenza per finanziare il progetto "Chiavi in casa", per realizzare una struttura residenziale protetta per i disabili.