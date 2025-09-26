SAN MARINO Al via la finale del concorso Renata Tebaldi: ecco i giovani talenti selezionati Sei cantanti da tutto il mondo pronti a esibirsi il 27 settembre al Teatro Titano per il decimo International Voice Competition – Baroque section.

Dopo una giornata intensa di audizioni, la giuria internazionale del decimo Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque section ha scelto i sei finalisti che si contenderanno il podio nel concerto di sabato 27 settembre. Sul palco del Teatro Titano saliranno il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta, il mezzosoprano italiano Ester Ferraro, il controtenore ceco Vojtěch Pelka, l’israeliano Lidor Ram Mesika, il soprano armeno Arpi Sinanyan e la sudcoreana Younji Yi.

Accompagnati dall’ensemble Dolce Concento, diretto da Nicola Valentini, i giovani interpreti porteranno la loro voce al servizio del repertorio barocco in un evento che si preannuncia ricco di emozioni. La serata sarà presentata da Mario Acampa e trasmessa in diretta da Ameria Radio, con biglietti in vendita al prezzo di 20 euro.

Il concorso, promosso dalla Fondazione Renata Tebaldi, rappresenta una delle principali iniziative per onorare l’eredità artistica del celebre soprano, con l’obiettivo di valorizzare il talento emergente e diffondere la cultura musicale internazionale.

