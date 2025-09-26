MOSTRE Al via la mostra “Arte e Design. Desing è arte” a Palazzo Sums a San Marino Dalla collaborazione con il museo MA-GA di Gallarate, la rivisitazione del progetto ideato da Philippe Daverio. Esposizione aperta fino all'11 gennaio 2026

Servono trent'anni perché un oggetto passi dall'avere un design futuristico ad essere comune nelle nostre case. Per questo motivo, nel 2008 il critico d'arte Philippe Daverio pensò di ripercorrere la storia del design del secondo Novecento, dal 1948 fino agli anni Novanta. Attraverso la cooperazione con il museo MA-GA di Gallarate, ha intrecciato design e arti figurative.

Dopo due anni di ricerche e confronto, l'esposizione è arrivata a San Marino, grazie alla collaborazione tra le istituzioni culturali. "La vostra collezione - spiega Emma Zanella, direttrice Museo MA-GA e curatrice della mostra -, nasce più o meno negli stessi anni della collezione del MA-GA e quindi ci sono molti confronti tra artisti e in questo caso anche designer. In questo caso ne è un esempio l'opera di Enzo Mari esposta alla Galleria Nazionale che vede un affondo anche su Enzo Mari come designer portato proprio in occasione di questa mostra".

Il progetto di Daverio è stato ripensato e modificato per adattarsi al nuovo contesto.

"Per gli spazi molto razionali di Palazzo Sums a San Marino - illustra Alessandro Castiglioni, vicedirettore Museo MA-GA e curatore della mostra -, abbiamo un po' estratto il succo essenziale di tutto il suo discorso, andando a presentare una serie di ambiente che in modo progressivo ci raccontano gli anni Cinquanta fino agli anni Novanta. Quindi questa sorta di passaggio nel tempo in un dialogo tra l'idea di arredo, di casa e di arte visiva".

Un percorso espositivo parallelo alla Galleria Nazionale, dov'è stato allestito uno spazio dedicato a Enzo Mari.

Mostra inaugurata alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, del segretario di Stato all'Istruzione e alla Cultura Teodoro Lonfernini, della direzione museale del MA-GA e degli Istituti Culturali sammarinesi. Sarà possibile visitare l'esposizione fino all'11 gennaio 2026.

