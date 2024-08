#VENEZIA81 Al via la mostra del cinema di Venezia: apre Tim Burton, che torna col seguito del suo film culto In “Beetlejuice Beetlejuice” recita anche la compagna Monica Bellucci; cinque i film in concorso

Venezia accoglie l'81esima edizione della Mostra del Cinema, fino al 7 settembre, che ha già dedicato la giornata di preapertura a Vittorio De Sica, con L'Oro di Napoli, pellicola del 1954 restaurata da Cinecittà. La cerimonia sarà condotta da Sveva Alviti, madrina di quest'anno, giunta al Lido in motoscafo. Leone d'oro alla carriera l'attrice americana Sigourney Weaver. 21 i film in concorso, tra cui 5 italiani, uno in meno dell'anno scorso. Si tratta di “Campo di battaglia” di Gianni Amelio, “Vermiglio” di Maura Delpero, “Queer” di Luca Guadagnino, “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza ispirato al boss mafioso Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano, e “Diva Futura” di Giulia Steigerwalt. Il film di apertura di Orizzonti è “Nonostante”, diretto da Valerio Mastandrea.

Presidente della giuria è l'attrice francese Isabelle Huppert, tra i giurati anche Giuseppe Tornatore. Ad aprire il festival è “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del film culto del 1988 di Tim Burton, con Micheal Keaton e Winona Ryder, che tornano nel cast, insieme a Jenna Ortega, già acclamata Mercoledì Addams nella serie tv, e alla compagna di Tim Burton, Monica Bellucci, che sfilerà sul red carpet insieme al regista. Altri film molto attesi “Wolfs – Lupi solitari”, col ritorno della coppia Brad Pitt e George Clooney dopo la saga di Ocean; “Joker: Folie à Deux”, il secondo film su Joker cinque anni dopo il Leone d'Oro al primo di Todd Philips con Joaquin Phoenix, già vincitore dell'Oscar per l'interpretazione, che torna e accanto a lui c'è niente meno che Lady Gaga, nei panni di Harley Quinn. E ancora “Maria”, biopic su Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie.

Nel film di Pablo Larraín anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. “The Room Next Door”, “La stanza accanto”, è invece il primo film di Pedro Almodóvar in inglese, girato tra New York e Madrid. Infine “Baby Girl”, con Nicole Kidman, amministratrice delegata di grande potere che mette a rischio carriera e famiglia quando inizia una torrida relazione con il suo giovanissimo stagista. Cast d'eccezione, oltre alla Kidman, che vanta Antonio Banderas, Jude Law e Jean Reno.

