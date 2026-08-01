Al via la Terrazza della Dolce Vita 2026: al teatro Galli ospite il ministro Locatelli

Si è aperta con un Teatro Galli gremito e una platea di oltre 600 spettatori la settima edizione della ‘Terrazza della Dolce Vita’, il salotto culturale a Rimini ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Focus della prima serata sul turismo accessibile, con ospiti come il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Con loro gli esponenti di due associazioni che gestiscono spiagge inclusive. "Quando si parla di amore si parla proprio di territorio: l'amore per la propria terra, l'amore per le persone, l'amore per fare in modo che ogni persona possa essere felice e realizzata nel nostro Paese. E questa sera sono stati proprio loro a volere qui tante associazioni del nostro territorio. Grazie davvero alla Romagna, a Rimini. Noi siamo tornati per la seconda volta con un evento enorme, ExpoAID 2026, un grande successo che però ha voluto mettere in luce le capacità, i talenti, le competenze, il valore di ogni persona per passare dall'assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona e crescere come comunità e come Paese", ha detto Locatelli nel suo discorso.

Ma c'è stato anche spazio per altri temi di rilevanza sociale come i giovani e i social, con l'intervento del professore-influencer Vincenzo Schettini, e il rapporto tra genitori e figli con lo scrittore e filosofo Stefano Zecchi. Filo conduttore della serata, come dell'intera kermesse, i 'legami di cuore': una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea e sulla loro evoluzione di fronte ai cambiamenti sociali, tecnologici e culturali.

Ma nel finale, a fare da padrona è stata la musica: sul palco, Al Bano, che ha cantato alcuni dei suoi pezzi più famosi e amati dal pubblico, e si è anche esibito in un inedito duetto con Simona Ventura, sulle note di 'Felicità'. Gli appuntamenti della Terrazza della Dolce Vita continuano oggi, sabato, nel giardino del Grand Hotel di Rimini: tra gli ospiti il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, il conduttore di Mi Manda Raitre Federico Ruffo e l'attore Luca Barbareschi.







