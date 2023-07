EVENTI Al via le Giornate Medioevali: nel centro di San Marino musica, rievocazioni e spettacoli fino a domenica Anche quest'anno organizzate da Trends e Wavents

San Marino fa un tuffo nel passato, nel 1463, quando grazie a una bolla papale raddoppia l'estensione del suo territorio e lo mantiene fino ad oggi. Parte proprio da qui il viaggio delle Giornate medioevali, poco fa il taglio del nastro: tutto il centro storico sarà animato fino a domenica. Spettacoli, teatro, danza, rievocazioni e costumi da provare, assieme a musica dell'epoca. Sono oltre 320 le attività previste e ancora di più gli artisti presenti. Un'esperienza a 360 gradi per i turisti che potranno immergersi nel Medioevo anche grazie all'App dedicata all'evento e con un filtro indosseranno d'incanti i costumi dell'epoca. Ci sarà anche un contest fotografico per i negozianti: vincerà la vetrina allestita più bella e il piatto a ispirazione storica più gustoso. Il festival anche quest'anno si conferma green, con la Certificazione Eco-Actions di Legambiente. Il cuore pulsante sarà la Cava dei Balestrieri, dove ci sarà il palco principale: questa sera a esibirsi saranno musici e sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Fondamentale infatti la collaborazione con i Gruppi Storici Sammarinesi.

"Non è da oggi che cerchiamo di collaborare con tutti i gruppi storici sammarinesi e del circondario - commenta Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo -. Devo dire che gli organizzatori ci hanno messo ancora una volta anima e cuore. I visitatori ci dimostrano il loro affetto per questo evento. Ne siamo felici". "Venite a farvi un giro in centro - invita Massimo Andreoli, presidente Waventes, uno degli organizzatori - perché troverete di tutto. Un ingegnere che costruisce le macchine d'assedio all'ex area di pattinaggio. Al Bruno Reffi l'accampamento del Capitano. Ma ovunque troverete giocolieri, saltimbanco, animali fantastici e artigiani al lavoro".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo, e Massimo Andreoli, presidente Waventes

