Al via le riprese del film di Roberto Dordit su Pasquale Rotondi. La troupe farà tappa anche sul Titano

Al via le riprese di “Pasquale Rotondi. Un eroe italiano” di Roberto Dordit. Il film narrerà le vicende del soprintendente delle Marche - interpretato da Simone Liberati - che durante l’Operazione Salvataggio organizzata dal Ministro dell’Educazione Bottai nel 1939 allo scopo di nascondere nel Montefeltro tutte le opere d’arte più importanti durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò circa 10.000 opere, tra cui La Tempesta del Giorgione e La Cena di Emmaus di Caravaggio. Il film sarà girato in 5 settimane: oltre a Urbino, Carpegna, Sassocorvaro e Sant’Angelo in Vado, lunedì 19 la troupe si sposterà anche a San Marino per alcune scene. Oggi, all’incontro organizzato per celebrare l’inizio delle riprese a Sant’Angelo in Vado, era presente anche la Segreteria di Stato per il Turismo.