Al via “Poeti in barca”, la poesia in tv con Davide Rondoni

Edizione estiva di “In che verso va il mondo”. In onda da giovedì 22 alle 20.50. Salpano dal Porto Canale di Cesenatico, proprio davanti alla casa di Marino Moretti. 10 puntate, 10 poeti, per lo più giovanissimi, in barca. Si parla del mare, si legge il mare in versi, navigando in Adriatico, guidati dai comandanti e dagli equipaggi delle barche storiche “Barchét” e “San Nicolò”, in una collaborazione ormai consolidata tra RTV e il Museo della Marineria.

Nel video, l'intervista a Davide Rondoni, poeta e scrittore e a Davide Gnola, Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico

