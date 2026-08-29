INAUGURAZIONE Al via San Marino Comics: in centro storico la fiera della cultura pop Tre giorni di eventi per tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, serie tv e non solo

Un appuntamento cerchiato sul calendario per tutti gli amanti della cultura pop: ha preso il via ieri, venerdì, con l’inaugurazione ufficiale l’edizione 2026 di San Marino Comics, la tredicesima. Tre giorni, fino a domenica, in cui le vie del centro storico accolgono gli appassionati di fumetti, videogiochi, serie tv e non solo.

Decine gli eventi previsti nel programma della manifestazione, rivolti a un pubblico di tutte le età: dagli incontri con i fumettisti come Francesco D’Ippolito, autore del manifesto di questa edizione, alle competizioni di cosplay. Passando per la musica al Campo Bruno Reffi, che ieri ha visto le migliori hit del K-Pop e questa sera ospiterà il concerto di Giorgio Vanni, storico interprete delle sigle dei cartoni animati. Domenica sarà invece il turno della performance live di Leonardo De Andreis, giovane cantautore molto popolare sui social.

“Press Play: la fantasia parte da qui”, è il tema della manifestazione. Un invito a vivere l’esperienza in maniera partecipata e immersiva, rendendo il pubblico protagonista con le numerose attività che si svolgono nelle diverse aree tematiche: workshop per iniziare a studiare il giapponese, giochi da tavolo da provare con gli amici, quiz e karaoke. Ieri alla cerimonia ufficiale di taglio del nastro, insieme agli organizzatori, l’artista Simone Legno e i saluti della Segreteria Turismo portati dal Segretario particolare Alan Gasperoni. Evento patrocinato anche dai dicasteri Industria, Cultura, Territorio, Sanità e dalla Giunta di Castello di Città.

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