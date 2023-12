Al via Tactus Radio Festival: all'Università di San Marino tre giorni di dibattiti, performance e concerti

"In questo festival parliamo della radio soprattutto come luogo di creazione - spiega Roberto Paci Dalò, direttore artistico di Tactus Radio Festival e direttore di Usma Radio -. Le parole chiave del nostro progetto sono radiodramma, audiodocumentario, podcast". Fino a domenica artisti, giornalisti ed esperti porteranno il loro contributo all'evento, alla sua prima edizione, ma già punto di riferimento nel panorama.

Tre giorni di dibattiti, performance, podcast e concerti. Tutto in un flusso continuo di diretta, trasmetta da Usma Radio, organizzatrice, San Marino Rtv e altre emittenti da tutto il mondo. Così come i collegamenti: dalla California, dalla Germania e non solo. Ad aprire i lavori il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi e il saluto del direttore di Rtv Andrea Vianello. Diversi i contributi e gli ospiti di spicco. "La radio è ancora molto attuale, soprattutto se pensiamo alla stretta attualità - commenta Andrea Borgnino, responsabile dei contenuti di RaiPlay Sound -, come la guerra in corso a Gaza.

Perché risponde a un'urgenza comunicativa che altri mezzi di comunicazione non hanno. In questo festival andremo infatti a ricostruire questi momenti radiofonici sì di guerra, ma anche di pace. La radio è uno strumento che riesce anche a pacificare". Un festival che nasce dall'attività del Centro di ricerca per la radiofonia dell'Università di San Marino. "Auspico che questa sia la prima puntata di un percorso annuale, in cui l'Università di San Marino, ancora una volta, è al centro di riflessioni su tematiche di assoluta qualità".

Nel video le interviste a Roberto Paci Dalò (direttore artistico di Tactus Radio Festival e direttore di Usma Radio), Andrea Borgnino (responsabile dei contenuti di RaiPlay Sound) e Andrea Belluzzi (segretario alla Cultura)

