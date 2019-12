Alan Friedman: il celebre giornalista ospite, nel pomeriggio, del salotto di Villa Manzoni

Prosegue il ciclo di incontri per il Salotto di Villa Manzoni. Nuovo appuntamento alle 18.30, con Alan Friedman, che presenterà il suo ultimo libro: “Questa non è l'Italia”, edito da Newton Compton. Star del giornalismo, autore di best seller, esperto di economia e politica; Friedman da tempo collabora con la San Marino RTV.