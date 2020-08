Alba sul Monte... in Concerto: la Reggenza partecipa all'ultimo appuntamento

Questa mattina ultimo appuntamento per la dodicesima edizione dell'Alba sul Monte... in concerto, che ha visto la partecipazione dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani e del Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi. Gli organi di Simone Marcelli e Cristina Alìs Raurich hanno portato agli Orti dell'Arciprete la loro musica medievale. In chiusura , a sorpresa, l’esecuzione inedita del brano e testo dell’XI secolo "Quis quis enim Amat" da cui il compositore Federico Consolo ha trascritto e armonizzato, nell’Ottocento, l'Inno Nazionale della Repubblica di San Marino. Si è trattato di una prima esecuzione assoluta del manoscritto da cui è stato tratto l’Inno.

I cinque concerti di Alba sul Monte… in Concerto, organizzato dall’Associazione Camerata del Titano, si sono svolti con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la ricerca scientifica, le Politiche Giovanili, e con il supporto della Società Unione di Mutuo Soccorso di San Marino.