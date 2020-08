Alba sul Monte... in Concerto: sold out, domenica scorsa, con il Tango Trio guidato dal Maestro Silvio Zalambani

Alba sul Monte

La magica atmosfera delle prime luci dell'alba, un panorama mozzafiato a far da contorno alle calde melodie del tango, quello delle origini. Agli Orti dell’Arciprete in scena il maestro Silvio Zalambani, Vittorio Veroli e Donato D’Antonio del Tango Trio, per una narrazione affascinante che ha incantato il numeroso pubblico presente. Alba sul Monte...in Concerto ottiene ancora un sold out, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid-19.



Domenica prossima, 23 agosto (sempre alle 6 del mattino agli Orti dell'Arciprete – Basilica del Santo), l'ultimo appuntamento con i TESORI SONORI DEL MEDIOEVO: Simone Marcelli e Cristina Alís Raurich daranno vita ad un programma che seguirà “le vicende degli amanti dalla notte fino all’alba”. Il tutto attraverso i testi e le musiche di albe medievali e opere musicali del XIII e XIV secolo. Hanno annunciato la Loro presenza anche i Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.