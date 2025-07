Alba sul Monte, tornano i concerti alle prime luci del mattino con vista sul Mar Adriatico

Un concerto vista mare con le prime luci del mattino. Torna "Alba sul Monte in concerto": cinque appuntamenti ogni domenica dal 27 luglio al 24 agosto nella terrazza degli Orti dell'Arciprete dietro la Basilica del Santo in Città. Non solo musica classica: un duo pianistico, uno spettacolo teatrale e anche il tango sono le novità introdotte quest'anno per la XVII edizione. L'evento è sostenuto dalle Segreterie di Stato Cultura, Turismo con la collaborazione dell’Ufficio Turismo. Obiettivo dell'associazione musicale Camerata del Titano accontentare vari gusti e abbracciare un vasto pubblico. "Abbiamo il concerto inaugurale che è una tradizione - ha detto Augusto Ciavatta, direttore artistico dell'associazione musicale Camerata del Titano - perché torna Sergio Scappini con il suo ensemble di fisarmoniche. Poi ci sarà il Poema del vento, uno spettacolo teatrale dove è coinvolto Fabrizio Raggi e i musicisti professionisti con testi di autori vari e poi l'ultimo che è dedicato all'Argentina dove non si fa solo tango, ma si farà un racconto della cultura musicale e popolare Argentina e quindi ovviamente anche il tango".

Ad addolcire la sveglia all'alba lo sfondo dell'Adriatico e una colazione inclusa nel biglietto. Da San Marino alla Romagna: i concerti saranno poi replicati nei comuni di Verucchio, San Leo e Longiano. Un appuntamento fisso dal 2009 che supera i confini della Repubblica e conquista nuovi spettatori con programmi sempre diversi.

Nel servizio intervista al maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico dell'associazione musicale Camerata del Titano