MUSICA Alba sul Monte, tornano i concerti alle prime luci del mattino con vista sul Mar Adriatico Cinque incontri ogni domenica dal 27 luglio al 24 agosto

Un concerto vista mare con le prime luci del mattino. Torna "Alba sul Monte in concerto": cinque appuntamenti ogni domenica dal 27 luglio al 24 agosto nella terrazza degli Orti dell'Arciprete dietro la Basilica del Santo in Città. Non solo musica classica: un duo pianistico, uno spettacolo teatrale e anche il tango sono le novità introdotte quest'anno per la XVII edizione. L'evento è sostenuto dalle Segreterie di Stato Cultura, Turismo con la collaborazione dell’Ufficio Turismo. Obiettivo dell'associazione musicale Camerata del Titano accontentare vari gusti e abbracciare un vasto pubblico. "Abbiamo il concerto inaugurale che è una tradizione - ha detto Augusto Ciavatta, direttore artistico dell'associazione musicale Camerata del Titano - perché torna Sergio Scappini con il suo ensemble di fisarmoniche. Poi ci sarà il Poema del vento, uno spettacolo teatrale dove è coinvolto Fabrizio Raggi e i musicisti professionisti con testi di autori vari e poi l'ultimo che è dedicato all'Argentina dove non si fa solo tango, ma si farà un racconto della cultura musicale e popolare Argentina e quindi ovviamente anche il tango".

Ad addolcire la sveglia all'alba lo sfondo dell'Adriatico e una colazione inclusa nel biglietto. Da San Marino alla Romagna: i concerti saranno poi replicati nei comuni di Verucchio, San Leo e Longiano. Un appuntamento fisso dal 2009 che supera i confini della Repubblica e conquista nuovi spettatori con programmi sempre diversi.

Nel servizio intervista al maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico dell'associazione musicale Camerata del Titano

