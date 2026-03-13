Albanese da grande al cinema

Tutto in una notte di rassegnata e provinciale follia per 5 uomini e una tragedia annunciata dopo una bevuta 'maschia'... un panico di morte e oltre. “Lavoreremo da grandi” è una battuta di Albanese divenuta titolo per disperazione maschile e infantile, appunto. L'ambientazione del film sul Lago d'Orta in Piemonte, poi, accentua le variazioni di colore alla Mazzacurati dei diversi personaggi in scena. Le canzoni di Little Tony fuoriuscite da un registratore fanno tanto folklore-punk di provincia.







