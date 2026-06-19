Aldo Volpini, 50 anni dalla morte: emessa una serie postale

Omaggio allo scalpellino Aldo Volpini a 50 anni dalla morte, con l'emissione di una serie postale presentata alla Reggenza. E' un omaggio “all'ultimo grande scalpellino e artista, interprete della pietra, nella straordinaria eredità culturale che ha lasciato da uomo legato alla sua terra. Il Segretario alle Finanze, Marco Gatti presenta così l'emissione per il 50esimo dalla scomparsa di Aldo Volpini, davanti ai familiari e i vertici di Poste. L'iniziativa si pone come seguito del progetto di valorizzazione della sua figura e della sua opera avviato con la mostra

“Aldo Volpini.L'arte rediviva. In principio fu carta” curata da Valentina Garavini. Ne ricorda il valore artistico il Direttore di Poste San Marino Gianluca Amici: “Volpini ha tradotto la tradizioni in arte e la pietra in memoria, trasformando la materia in racconto – dice - mentre presenta il francobollo realizzato con una tecnica particolare: “Come diciamo sempre – osserva Gianluca Amici, Direttore Poste San Marino - il francobollo racconta ai posteri quello che sono i principi, i valori della Repubblica di San Marino. Abbiamo voluto realizzare un'emissione filatelica per celebrare la ricorrenza con una particolarità, quella di un'emissione realizzata in embossing, con la possibilità di sentire il rilievo dell'opera. Quale migliore occasione per rappresentare il bassorilievo di Volpini!”.

“Ha dedicato l'intera vita agli emblemi dell'identità sammarinese, impressi nella pietra, nella tela e nella carta che è sempre stata anima del suo lavoro – dicono i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva – nel ricordare il valore della sua opera e del suo lascito, senza dimenticare apprezzamento verso la famiglia Volpini quale custode di questa eredità. E si sofferma sull'alto valore simbolico dell'opera presa a soggetto: l'immagine del Santo Marino, Patrono della Repubblica ma anche degli scalpellini, intento a costruire il Tempio.

Nel video l'intervista a Gianluca Amici, Direttore Poste San Marino









