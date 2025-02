SAN MARINO “Aldo Volpini. L'arte rediviva. In principio fu carta”: inaugurata la mostra a Palazzo Graziani Esposizione curata da Valentina Garavini e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso

Inaugurata la mostra “Aldo Volpini. L'arte rediviva. In principio fu carta” a Palazzo Graziani alla presenza dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Entrambe le progettualità culturali sono dedicate alla valorizzazione della figura e dell'opera dell'artista scalpellino sammarinese.

Esposizione curata da Valentina Garavini e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso in sinergia con la Segreteria di Stato Istruzione Cultura, gli Istituti Culturali e gli eredi di Volpini.

"Aldo Volpini era mio zio - racconta Verter Casali - l'ho conosciuto bene perché tra l'altro c'era molto affiatamento tra la mia famiglia e la sua. I miei avevano un negozio vicino al parcheggio 6 dove lui aveva il capanno degli attrezzi dove lavorava. Era un uomo mite, un uomo buono, un artista molto sensibile, sempre con un velo di malinconia sul viso. Non l'ho mai visto arrabbiato, non l'ho mai visto agitato, soltanto che si sentiva sottovalutato, si sentiva poco apprezzato rispetto alle sue qualità. E questo alla fine l'ha portato a una depressione da cui non è più riuscito ad uscire e nel 1976 è morto quando io avevo 24 anni. ho avuto la possibilità di conoscerlo a fondo ed ho un ricordo vivissimo".



