Aldo Volpini, "la Pietà" viene trasferita nella Pinacoteca di San Francesco

Come il fondatore della Repubblica Aldo Volpini fu uno scalpellino, ma anche uno scultore e artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura sammarinese. L'autore della celebre statua di San Marino acquista nuova dignità grazie al trasferimento dal Palazzo Kursaal alla Pinacoteca di San Francesco della “Pietà”, l'ultima opera dell'artista, di dimensioni naturali e in gesso bianco patinato. Il progetto è stato portato avanti dalla Società unione mutuo soccorso e sostenuto dalla Segreteria di Stato Cultura e dagli Istituti culturali.

"È una grande attenzione verso un'opera che aveva necessità di essere collocata in un luogo più adatto, più inerente all'attività di carattere culturale - ha detto Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato Cultura - quindi quale migliore sede di questa rispetto alla precedente?". All'artista è stata dedicata una recente mostra a Palazzo Graziani “Aldo Volpini. L'arte rediviva. In principio fu carta” e un catalogo a cura di Valentina Garavini della Sums. "È un altro tassello che si aggiunge e che si conclude con questo trasferimento proprio per valorizzare questo capolavoro - ha detto Valentina Garavini, curatrice della mostra - che è fulcro della sua arte dedicata ai simboli della sammarinesità e in modo particolare al Santo Marino, agli stemmi, ma anche all'arte sacra e la pietà è appunto un emblema di tutto ciò". Prossimi obiettivi la restaurazione della Pietà e della Pinacoteca di San Francesco.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Cultura) e Valentina Garavini (curatrice mostra e parte del direttivo Sums).