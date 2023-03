LECTIO MAGISTRALIS Alessandro Barbero: dalla “spaventosa” crisi del Trecento l'Europa ne uscì “in piedi”. Lezioni per il presente Esaurito in ogni ordine di posti, il Kursaal, per l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Ateneo sammarinese. Attesissima la lectio magistralis del noto storico e divulgatore

La presenza dei Capi di Stato, per l'evento che più di ogni altro caratterizza la vita istituzionale dell'Università. Elemento baricentrico del Paese, motore di innovazione. Un lungo applauso ha accompagnato l'apertura dell'Anno Accademico. Con il Magnifico Rettore a sottolineare la crescita impetuosa degli iscritti, le collaborazioni diffuse in territorio. Di straordinaria profondità il discorso di Petrocelli; e a suo modo controcorrente, nello stigmatizzare l'individualismo dilagante, la “competizione tossica”. Cui contrappone il pensiero critico, l'idea di comunità. Un'attenzione alla dimensione etica e sociale apprezzata dal Segretario alla Cultura. Sala gremita. Non solo accademici e rappresentanti delle istituzioni. In tantissimi, al Kursaal, per Alessandro Barbero; cui è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Storiche. Medievista, scrittore di successo, docente universitario; e capace di trasformare la propria materia in fenomeno di massa, grazie ad un'abilità narrativa fuori dal comune. In un brillante intervento di Luciano Canfora le motivazioni del dottorato. Laudatio affidata a Franco Cardini.

Poi l'attesa lectio magistralis, su come l'Europa riuscì a superare la crisi del Trecento; quando carestie, epidemie e rivolte interruppero un lungo periodo di prosperità. Una sequenza di traumi che in un qualche modo ricorda la realtà di oggi. Una conferma del livello raggiunto negli anni dall'Ateneo, la presenza – oggi – di un personaggio così noto ed amato dal grande pubblico. Dal Rettore, in avvio di cerimonia, anche uno sguardo agli obiettivi da raggiungere, in sinergia con le Istituzioni. Soprattutto su un punto insiste Petrocelli: “l'approvazione della legge di revisione sull'Università, che consentirà finalmente di essere adeguati agli standard europei e di avere i riconoscimenti in termini di personale e autonomia che ci spettano”.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Barbero (storico, scrittore e docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale) e a Corrado Petrocelli: Magnifico Rettore Università di San Marino

