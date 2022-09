Alessandro Sironi porta a San Marino l'esperienza del 'PianoMirroring'

Il pianista e filosofo Alessandro Sironi a San Marino per presentare, nel corso di una serata pubblica al Parco Laiala promossa dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello di Serravalle, il “Piano Mirroring”, ovvero come usare la musica per la scoperta interiore.

Illustrati i principi base di questa disciplina, “una profonda esperienza rivelatrice da vivere in sessioni individuali e nelle performance pubbliche”. Si tratta di una tecnica di rispecchiamento che si attua davanti ad un pianista “il quale 'suona' ciò che ognuno è veramente, portando alla luce la musica dei pensieri e dei sentimenti”: una sorta, dunque, di specchio sonoro che – è stato spiegato - “si rivela efficacissimo strumento all’interno di un cammino di conoscenza di sé”. Questo processo, accessibile a tutti e in qualsiasi momento porta il nome di PsicoAnalogia Musicale, di cui Alessandro Sironi è per l'appunto l'ideatore.