Alexia a San Marino il 27 dicembre, ecco dove acquistare il biglietto di solidarietà.

Alexia in tour in Italia per il suo "MY XMAS TOUR LIVE". Anche San Marino ospiterà una data del tour Martedì 27.12.22 al Teatro Titano. L’incasso sarà devoluto alla Pediatria ISS A San Marino. Ingresso 7€ Prevendita su Vivaticket. Punto vendita RSM presso FREESHOP Atlante Shopping Center.

