"MY XMAS" Alexia infiamma il Teatro Titano Una raccolta dei migliori brani natalizi della storia della musica interpretati magistralmente dalla cantante spezzina

Risuona, potente, la voce di Alexia in teatro, accompagnata da musicisti eccelsi. I grandi classici del Natale soul, jazz, R&B fino alle perle più recenti - i successi senza tempo di John Lennon, Band Aid, Mariah Carey, solo per citarne alcuni - coinvolgono il pubblico in una magica atmosfera. L'artista racconta in musica “il suo Natale”, dal passato al presente: intimo, gioioso, sempre emozionante. Alexia spiega così come ha scelto le canzoni del disco "My Xmas":

"Sono canzoni del cuore, le canzoni a cui ero legata, che mi ricordano momenti particolari della mia vita, alcuni belli alcuni meno belli, alcuni molto felici e alcuni che mi hanno semplicemente acceso, e quindi ho deciso di metterli nel disco"

Non mancano nei bis le canzoni che hanno fatto di lei la regina della dance anni '90, ma anche le chicche sanremesi “Dimmi come” e “Per dire di no” (di cui proprio nel 2023 ricorrono i 20 anni dalla vittoria a Sanremo) capaci di rendere completamente giustizia alle sue incredibili doti vocali. La rivedremo sul palco dell'Ariston? "Deve esserci la situazione giusta - dice Alexia ai microfoni di Rtv - quindi brano, progetto, l'intenzione di farlo come ho sempre fatto altrimenti lo guardo da casa".

