RASSEGNE REGIONE Alice a oriente nel paese della East Coast THE SWEET EAST di Sean Price Williams (lo si trova anche in streaming) alla rassegna SEMI delle Serre di Bologna a cura di Kilowatt con MUBI Italia un viaggio picaresco nel disordine mentale e politico statunitense

LILIAN è un'adolescente in fuga dalla scuola (scappa dalla gita del liceo lungo la costa orientale) e in parte dalla sua vita... Una ragazza che cammina e incontra lungo foreste e città della EAST COAST (nella tana del Bianconiglio... USA) un paese fatto di gruppi, movimenti e persone: suprematisti e islamisti, avanguardie e neo-punk, in delirante e radicale contrasto estremo (ma non si sa contro o a favore di chi o cosa). Lei è Cappuccetto Rosso in versione Alice nel Paese delle Meraviglie alla scoperta di un mondo a parte (inquietante e famigliare) che ha del bizzarro. Un viaggio che prevede un ritorno a casa della protagonista: la costa da Washington a New York scende lungo il mare e risale per i boschi del Vermont alle architetture del Delaware (si capisce da subito che l'avventura giovanile e femminile non fa paura ma è pedagogica e politica). THE SWEET EAST (che comprende metropoli e deserti umani) è allegoria all'americana rigorosamente pragmatica.

