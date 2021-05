Alighieri: esposizione 'universale' forlivese

“Dobbiamo fare Dante, insieme” - dice EIKE SCHMIDT direttore delle Gallerie degli Uffizi - e così è stato. Oltre 300 opere tra cui Giotto, affreschi staccati e sculture romane, incisioni e dipinti di ogni genere da tutto il mondo: se vuoi vedere DANTE da Firenze per Ravenna devi passare da Forlì. Un percorso come viaggio nell'arte che comincia dal GIUDIZIO FINALE senza il quale la salvezza eterna nella Divina Commedia non opererebbe...

Intervento di EIKE SCHMIDT Direttore Gallerie Uffizi Firenze