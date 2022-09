ROMA All'Ara Pacis la mostra dedicata a Lucio Dalla nel decennale della scomparsa: il ricordo di Carlo Verdone La prossima estate sarà possibile visitarla anche a Pesaro: l'artista insegnò comunicazione integrata a Urbino

Dal 22 settembre al 6 gennaio 2023 la grande mostra-evento dedicata a Lucio Dalla, nel decennale della sua scomparsa, al museo dell'Ara Pacis di Roma. Un dolce ricordo, da parte di Carlo Verdone, che rischiò di attirarsi le ire di Lucio Dalla per aver utilizzato il suo nome, troppo in grande, quale autore delle musiche, per la locandina di “Borotalco”. Ma il Maestro, dopo aver visto il film, che gli rendeva sincero omaggio, gli fece i complimenti e da quel momento l'amicizia non venne mai meno. Una celebrazione del genio umano e musicale, questo l'obiettivo della mostra “Lucio Dalla – Anche se il tempo passa”, per un viaggio visivo e sensoriale che non si fermerà a Roma, ma diverrà itinerante. Dall'infanzia agli inizi jazz, i suoi amati clarinetto e sassofono, le esperienze teatrali e cinematografiche, i tanti cappelli, gli appunti a mano divenuti poi canzoni e poesie, non manca nulla nell'esposizione, soprattutto il lato umano, grazie ad un'intera parete di foto che lo ritraggono con ogni sorta di personaggio.

Nel video le interviste a Carlo Verdone, regista, e a Alessandro Nicosia, curatore della mostra

