All'Expo di Dubai un concerto tutto al femminile celebra la Giornata di San Marino

San Marino vola a Dubai e lo fa sulle note di sette artiste, tre cantanti e quattro musiciste, fiore all'occhiello della Repubblica. Ieri le prove al teatro Titano e oggi la partenza. Per celebrare la Giornata Nazionale biancoazzura all'Expo, venerdì 10 dicembre, un grande concerto in prima serata al Dubai Millenium Amphitheatre. A cantare saranno Sara Jane Ghiotti assieme a Monica Hill e Valentina Monetta, accompagnate dal pianoforte di Simonetta Agarici, dalla viola di Michela Zanotti, dal flauto di Serena Lucchi e dalla chitarra di Emanuela Valmaggi. L'ensemble interpreterà un repertorio di diversi generi musicali cantati in 4 lingue, con forti contaminazioni teatrali. I brani sono adattati dal Maestro Marco Capicchioni che ha realizzato degli inediti per l'occasione. Ecco, nello specifico, di cosa si tratta: "Sicuramente qualche pezzo legato alla storia di San Marino - anticipa Monica Hill -. E comunque successi che legano la musica italiana, mondiali, con un filo comune che unisce tutto il repertorio e noi sette". "Cercheremo di essere un fiore nel deserto - esordisce Sara Jane Ghiotti -, nel vero senso della parola. Siamo molto felici di poter portare la bellezza e la potenza della femminilità e della nostra arte sul palco dell'Expo". "Sono con le mie sorelle in musica - conclude Valentina Monetta -. Io non so descrivere il piacere di fare questa cosa insieme". Insomma, un evento unico per gli spettatori e un'occasione unica per le sette artiste, orgoglio del padiglione sammarinese.

