Alla Biblioteca di Stato e a quella dell'Università un lavoro di ricerca sugli incunaboli

San Marino ospita un patrimonio culturale elevato quando si parla di libri antichi: la ricerca iniziata dal professor Marco Palma e dalla dottoressa Paola Errani hanno rilevato la presenza a San Marino di 28 incunaboli, ovvero libri a stampa pubblicati entro il 1500. Un'iniziativa inserita in un progetto più ampio, che ha visto la pubblicazione di vari testi in cui si raccontano le scritture tardomedievali in varie regioni italiane, dall'Emilia Romagna alla Sicilia. Ma anche all'interno delle biblioteche del Titano il materiale presente è notevole, spiegano i ricercatori. Il progetto si propone di raggiungere due obiettivi principali: descrivere gli esemplari librari conservati a San Marino pubblicati entro il 1500 e far conoscere il patrimonio antico della Repubblica. La ricerca punta anche a riscoprire le ricchezze nascoste: di qui un appello anche ai privati, che potrebbero essere in possesso di testi storici, a collaborare con la ricerca, per evitare di perdere questi preziosi prodotti librari.

Nel video le interviste a Marco Palma, professore universitario, e Paola Errani, bibliotecaria e ricercatrice

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: