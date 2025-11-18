SERRAVALLE Alla Biblioteca Popolare di Serravalle Luciano Muccioli è il suo viaggio nella musica

Alla Biblioteca Popolare di Serravalle Luciano Muccioli è il suo viaggio nella musica.

Proseguono gli appuntamenti culturali nella Biblioteca Popolare di Serravalle. Ieri sera protagonista è stato Luciano Muccioli con un video dal titolo “PICCOLE STORIE PER GRANDI CANZONI”, nel quale ha ideato una nuova formula abbinando brevi storie, a volte vere a volte inventate, riferite alle canzoni via via fatte ascoltare. Canzoni famose che hanno fatto storia, accompagnate da immagini suggestive che hanno fatto rivivere, ai numerosi amici presenti in sala, ricordi ed emozioni di anni irripetibili.

Verrà recuperato appena possibile l’incontro con Massimo Rastelli, previsto per la serata e poi rinviato per indisponibilità dell'autore.

Il prossimo Lunedì 24 novembre, sempre alla sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, all’interno dell’Admiral di Dogana, verrà proposta la Storia della banda di Serravalle a cura del relatore Leandro Maiani, autore di alcuni libri sull’argomento.

