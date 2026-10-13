Alla Biblioteca Popolare di Serravalle: “Piccole storie per grandi canzoni” di Luciano Muccioli

Terzo appuntamento del ciclo culturale “Incontri del Lunedì”, giunto alla quinta stagione, ideato dalla “Biblioteca Popolare di Serravalle”. Protagonista della serata Luciano Muccioli che ha proposto un video/racconto musicale dal titolo “Piccole storie per grandi canzoni”. Un format che abbina storie brevi riferite a canzoni fatte ascoltare durante la serata.
Canzoni famose che hanno fatto storia, accompagnate da immagini suggestive che hanno fatto rivivere ricordi ed emozioni. Lunedì prossimo nuovo appuntamento con Edoardo Chiaruzzi sui “Primi 70 anni della Federazione Balestrieri Sammarinesi”.