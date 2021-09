Alla Casa del castello di Borgo una mostra di arte sostenibile

Il San Marino Green festival si arricchisce con una mostra artistica che sarà portata in giro per il mondo. Alla Casa del castello di Borgo Maggiore la presentazione degli Archivi Sostenibili, una collezione realizzata con il contributo di numerosi artisti, che hanno offerto le proprie opere per andare a costituire l'intero archivio. Il progetto, realizzato a scopo didattico, punta a sensibilizzare sul futuro del pianeta, in linea con il Friday for Future, citato durante l'incontro di presentazione, a cui ha partecipato anche la Segreteria alla Cultura. La collezione sarà inoltre portata fuori dal territorio della Repubblica: a novembre infatti verrà esposta al festival della pace di Brescia, per poi spostarsi all'Umbria green festival: un viaggio in linea con l'idea stessa alla base degli Archivi Sostenibili, che non vuole imbrigliare l'arte a un luogo, ma lasciarla libera per il mondo diffondendo un messaggio.

Nel video l'intervista alla curatrice degli Archivi Sostenibili Annamaria Bernucci