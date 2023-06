TEATRO ALL'APERTO Alla Cava dei Balestrieri torna "Copertina", il festival da guardare stesi sul prato. Aprono i Bromance. Alla Cava dei Balestrieri 3 settimane di spettacoli con la quarta edizione della rassegna Copertina

Si chiama Copertina perché è ciò che serve per stendersi a terra e godersi al meglio lo spettacolo.

Per le prossime 3 settimane la Cava dei Balestrieri si riempirà di fiori, luci soffuse, cuscini e appunto coperte dalle quali assistere a un intrattenimento leggero, che varierà tra spettacoli teatrali e musica dal vivo, proiezioni di film per famiglie e attività per i più piccoli.

La rassegna, nata durante la pandemia del 2020, raggiunge così la sua quarta edizione, sempre sotto l’organizzazione di The Moon Industry.

Nove le serate in programma fino al prossimo 13 luglio, con l’intera area della Cava che sarà pronta ad accogliere il pubblico già dalle ore 19:00, con un pre-spettacolo e lo street food.

Quest’anno “Copertina” si avvale della collaborazione artistica di Fabrizio Raggi e tra gli spettacoli offrirà anche un concerto jazz di Kelly Joyce. Grandi protagonisti i comici sammarinesi Bromance, che domani sera apriranno la manifestazione con un loro spettacolo comico e poi presenteranno, e disturberanno, tutte le altre serate.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati, Segreterio di Stato per il Turismo, Ellie Manzaroli di The Moon Industry by Kia Ora Travel e al gruppo comico Bromance.

