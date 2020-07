FESTIVAL PROVINCIA BOLOGNA Alla festa bolognese è il giorno del clown Al Calderara Summer Festival lo spettacolo circense moderno YES DAY del mimo, giocoliere e funambolo, GIULIO LANZAFAME nel suo teatro ragazzi

SI! Lui trasforma tutto l'ordinario in immaginifico. Come i bambini ai quali si rivolge il clown moderno GIULIO vive la sua contemporanea YES LAND con comica leggerezza grazie alla tecnica sopraffina e accattivante che affascina genitori e ragazzi. Tutto fila liscio anche se c'è un filo storto o un intoppo nel cappello e una corda troppo molle... che lo molla!? Lui si aggrappa, come nella commedia di strada e nell'arte circense, al pubblico in sala per far ridere. Occhio ai gesti e ai movimenti, alle figure e alla maschera perché sotto, sotto ma proprio in fondo all'attore, dentro, c'è un vero signore delle clowneries.

fz



