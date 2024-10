#ROFF19 Alla Festa del Cinema di Roma arriva il docufilm girato a San Marino "Alberto Sordi Secret" Raggi: "Vediamo il cinema come un investimento". Presentata l'ultima spassosa commedia dei Manetti bros. "U.S. Palmese"

Alla Festa del Cinema di Roma, in pieno svolgimento fino al 27 ottobre, ci sarà spazio anche per il docufilm “Alberto Sordi Secret”, in parte girato a San Marino. Per chi vorrà conoscere meglio San Marino, anche la Festa del Cinema di Roma offre un'opportunità il 25 ottobre, nello spazio “Lazio Terra di Cinema” all'Auditorium Ennio Morricone.

Proprio grazie alle iniziative e alla competenza di Fabrizio Raggi, resta fermo il progetto di fare anche di San Marino una terra di cinema. La Festa del Cinema intanto prosegue, presentato “U.S. Palmese”, l'ultima commedia dei Manetti bros. che uscirà in marzo: si ride, e tanto, con la storia del grande campione di calcio ingaggiato da una piccola squadra di provincia.

Nel video le interviste a Fabrizio Raggi, attore e regista, e a Marco Manetti, regista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: