TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 Caso Pierina, a Rimini entra nel vivo il processo a Louis Dassilva 18:51 ICEE: partiti i lavori della Commissione Interni 18:32 Attentato a Ranucci, martedì il governo riferisce alla Camera 17:30 Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati 17:23 Tennis Tavolo: podio tutto sammarinese a Marina di Montemarciano 17:08 Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia 16:14 Fine vita, Attiva-Mente: per disabili soli rischio di vederla come soluzione estrema 14:51 Caso Pierina, la criminologa Bruzzone annuncia querela contro la legale della famiglia 14:09 Cede un lucernario: muore 64enne cadendo dal tetto di un’azienda a San Giovanni in Marignano 13:26 Annual Meetings: soddisfazione dei Segretari di Stato Gatti e Fabbri
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Alla Festa del Cinema presentati "Sciatunostro" e "Per te"

Il primo ambientato in un'isola mediterranea, il secondo tratto da una storia vera, su un padre colpito da Alzheimer precoce

di Francesca Biliotti
20 ott 2025

Due amici, un'isola mediterranea, lo scorrere lento del tempo che pure porta a cambiare tutto, compresa l'amicizia tra i due ragazzi, perché uno dei due dovrà andare a scuola “sul continente”. E' “Sciatunostro”, di Leandro Picarella.  Immagini d'archivio e della videocamera di Pino, anziano videamatore che riporta frammenti di vita isolana, per raccontare il passaggio dall'infanzia all'adolescenza.

Paolo scopre di soffrire di Alzheimer precoce, e suo figlio, una volta messo a conoscenza di quello che sta accadendo, inizia ad occuparsi di lui. Tratto da una storia vera, col bambino che nel 2021 ha ricevuto dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica per aver assistito il padre, il film di Alessandro Aronadio, “Per te”, non tratta esclusivamente la malattia, ma parla d'amore. 

Nel video l'intervista a Leandro Picarella, regista e sceneggiatore, e l'intervento di Edoardo Leo, attore




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura