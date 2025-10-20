Alla Festa del Cinema presentati "Sciatunostro" e "Per te"

Due amici, un'isola mediterranea, lo scorrere lento del tempo che pure porta a cambiare tutto, compresa l'amicizia tra i due ragazzi, perché uno dei due dovrà andare a scuola “sul continente”. E' “Sciatunostro”, di Leandro Picarella. Immagini d'archivio e della videocamera di Pino, anziano videamatore che riporta frammenti di vita isolana, per raccontare il passaggio dall'infanzia all'adolescenza.

Paolo scopre di soffrire di Alzheimer precoce, e suo figlio, una volta messo a conoscenza di quello che sta accadendo, inizia ad occuparsi di lui. Tratto da una storia vera, col bambino che nel 2021 ha ricevuto dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica per aver assistito il padre, il film di Alessandro Aronadio, “Per te”, non tratta esclusivamente la malattia, ma parla d'amore.

Nel video l'intervista a Leandro Picarella, regista e sceneggiatore, e l'intervento di Edoardo Leo, attore







