Alla Festa del Cinema presentato "Mani Nude", con un Gassmann spietato e crudele

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Alla Festa del Cinema di Roma presentato in anteprima il nuovo film con Alessandro Gassmann, che offre sorprendenti scene di violenza. Un film che certo non lascia indifferenti, “Mani Nude” di Mauro Mancini, che ha riadattato l'omonimo romanzo di Paola Barbato e che uscirà il prossimo anno al cinema, non solo per le tante scene spietate e crude, e pur non essendo un film sulla violenza fine a se stessa se ne vede parecchia, ma anche per i tanti ritorni che regala: quello di Alessandro Gassmann con lo stesso regista Mancini, dopo “Non odiare”, e quello del giovane protagonista, Francesco Gheghi, ormai attore più che navigato, che ha ritrovato Gassmann dopo “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Bello e cattivo Gassmann nel film, regala un'interpretazione intensa, ed è consapevole di quanta violenza la faccia da padrone, nella società di oggi. A completare il cast Fotinì Peluso, una delle pochissime figure femminili presenti, Renato Carpentieri e Paolo Madonna.

Nel video gli interventi di Francesco Gheghi, attore, e di Alessandro Gassmann, attore