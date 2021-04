ESPOSIZIONE VENEZIA Alla Giudecca disegno d'autore La città veneziana ospita nei nuovi spazi della Giudecca alla Galleria Michela Rizzo la mostra di Andrea Mastrovito “LA DISEDUCAZIONE AL REALE” a cura di Alberto Fiz

Personale del Bergamasco (vive e lavora anche a New York) Mastrovito sul disegno (che precede la pittura mai surrogato dell'opera ma parte integrante del processo creativo) come tecnica esplorativa 'incarnata' nella manipolazione del processo visivo in un progetto espositivo sperimentale. LA DISEDUCAZIONE AL REALE e una sfida in 30 opere realizzate per Venezia. Percepire e raccontare la realtà ormai soggettivamente e pubblicamente distorta per fini sociali, politici, e recentemente sanitari. L'autore risponde al quesito: come viene percepita e modificata la circostanza realistica (il quotidiano)? Chi la racconta? Una riflessione sull'arte tra educazione e gioco: una presa di coscienza. Il vero è il “frottage” (tecnica orientale dello sfregamento) insito nelle cose che sono nostre tutti i giorni. Così è per penne, matite e pastelli (strumenti e segni), in una installazione al centro della Giudecca (spazio artistico in cui viene ricostruita una classe scolastica). In 5 sezioni poetiche e letterarie la “Melanconia” dell'educazione pandemica nella scuola senza alunni...

fz

Interviste con Michela Rizzo Gallerista e Alberto Fiz Curatore mostra

