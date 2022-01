Alla "Regina" parla "Bellavista"

Un gruppo straordinario di attori napoletani di scuola teatrale e cinematografica (anche televisiva con Arbore), che sentiamo. Non manca e aleggia su tutto l'allestimento la figura storica di Riccardo Pazzaglia per le musiche originali di Claudio Mattone e scenografie che ricordano la vera casa partenopea del maestro. Uomini d'amore e uomini di libertà nel dilemma nord-sud c'è sempre un negozio, la scala condominiale e l'ascensore, che non funziona con qualche fesso “preso” sopra... gente napoletana imperturbabile capace di adattarsi nella speranza di sopravvivere come e più di oggi. Perché, “si è sempre meridionali di qualcuno...”.

