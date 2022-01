TEATRO ROMAGNA Alla "Regina" parla "Bellavista" Lo spettacolo coprodotto da Alessandro Siani tratto dal film culto, sceneggiato dopo il successo del libro, “COSÌ PARLÒ BELLAVISTA” di Luciano De Crescenzo, stasera al teatro della Regina di Cattolica

Un gruppo straordinario di attori napoletani di scuola teatrale e cinematografica (anche televisiva con Arbore), che sentiamo. Non manca e aleggia su tutto l'allestimento la figura storica di Riccardo Pazzaglia per le musiche originali di Claudio Mattone e scenografie che ricordano la vera casa partenopea del maestro. Uomini d'amore e uomini di libertà nel dilemma nord-sud c'è sempre un negozio, la scala condominiale e l'ascensore, che non funziona con qualche fesso “preso” sopra... gente napoletana imperturbabile capace di adattarsi nella speranza di sopravvivere come e più di oggi. Perché, “si è sempre meridionali di qualcuno...”.

fz

