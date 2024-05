EMILA ROMAGNA TEATRO Alla ricerca del padre perduto a Gerusalemme FIGLI DI ABRAMO di Sven Tindberg con Stefano Sabelli a Teatri di Vita di Bologna nell'ambito di “Ipotesi di Pace”

Un attore in viaggio a Gerusalemme e una guida palestinese appassionata di Western e film di Trinità (Terence Hill) sulle orme di ABRAMO perduto da tutti (cristiani, ebrei e mussulmani). Sabelli tenta un MISTERO BUFFO mediorientale, ironico e affabulatorio, dei credenti. I FIGLI DI ABRAMO siamo noi dopo il lungo peregrinare dell'Avo comune dalla Mesopotamia all'Egitto e in Cisgiordania, su e giù, per la Penisola arabica. Conflitti e affetti di fede tra figli (popoli gemelli) in lotta da millenni, in una “terra promessa” non si sa più da chi...

