PRIMA FILM RN Alla ricerca del tempo perduto in Lucania "SCORDATO" per la regia di Rocco Papaleo un amarcord di figure lucane del passato coprotagonista Giorgia in prima al Fulgor di Rimini

SCORDATO in tanta nostalgia per il comico e musicista Rocco (nato proprio vicino a Lauria e Maratea dova ha girato oltre alla zona di Salerno) e i suoi amici, lucani. La leggerezza della politica anni 80 in provincia nei racconti di Orlando (Papaleo) accordatore di pianoforti con mal di schiena. Olga (la cantante Giorgia) fisioterapista si occuperà dei tutti i suoi accechi della vita, apatia compresa. Una vicenda cominciata al sud ambientata in Basilicata. Orlando-Rocco non si accorda mai con la sua esistenza e neanche con le donne. Fa l'accordatore ma non rintocca al 'diapason' con lo strumento è storto come la sua schiena che gli fa male. “Una storia meridionale e poetica” illuminata dalla magia femminile di una cantante con una presenza attoriale da star del cinema. La pellicola è una “recherche” del tempo perduto continuazione degli altri 3 film che ha girato a casa sua.

