“Alla ricerca di Marino”: un libro per guidare i bimbi alla scoperta dei luoghi simbolo del Titano

“Alla ricerca di Marino”: libro fotografico dal titolo fortemente evocativo , quello nato dal progetto educativo “San Marino, una terra da scoprire”, a cura dei servizi per l’infanzia della Cooperativa Decimo Castello. Volume dedicato ai più piccoli, per guidarli alla scoperta dei luoghi simbolo della Repubblica attraverso immagini e tre personaggi narranti. Durante la presentazione alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, a cui ha partecipato anche il Segretario al Territorio Ciacci, sono intervenute Marika Bascucci e l’educatrice Angelica Mazza, che hanno illustrato origini e obiettivi del progetto. Il libro, pensato per la fascia 0–3 anni, e tradotto anche in inglese, nasce da attività pedagogiche e collaborazioni con realtà locali e mira a promuovere curiosità, appartenenza e conoscenza del territorio.

Sempre nella giornata di ieri nuovo appuntamento della rassegna letteraria alla Giochi del Titano. Protagonista di Mementi – Mercoledì d'autore lo storico militare riminese Andrea Santangelo, con il suo libro “Le vie delle guerre”. Opera nata da una considerazione: dopo 80 anni di pace – un unicum nella storia del Vecchio Continente – i più non sono in grado di riconoscere i passaggi dei conflitti. Eppure non esiste continente più martoriato dalle guerre dell'Europa; in particolare la pianura belga e la pianura padana. In questo particolare itinerario - che induce a profonde riflessioni - trincee, fortificazioni, torri d'avvistamento. Evidente il valore pedagogico; in un'epoca nella quale storia e geografia paiono ormai in secondo piano. Nel colloquio con Debora Grossi riflessioni di Santangelo anche sull'attualità, in particolare sulle particolarità del conflitto in corso in Ucraina.

