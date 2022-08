Alla Sagra Musicale Malatestiana il violoncellista Giovanni Sollima e l’Orchestra nazionale giovanile Giuseppe Sinopoli

Al teatro Galli una giovane orchestra intitolata al direttore di fama mondiale Giuseppe Sinopoli ha suonato per la 73esima edizione della sagra di Rimini dedicata al riscatto sociale attraverso l'arte e la musica. Sul palcoscenico anche il violoncellista e compositore italiano Giovanni Sollima. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Meeting per l'amicizia fra i popoli, è stato diretto da Carla Delfrate che ha guidato la formazione nelle musiche di Haydn e Mozart. L'Orchestra Sinopoli, composta da 52 musicisti tra i 14 e i 24 anni provenienti da tutta Italia, è espressione del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili che ha l'obiettivo di promuovere il linguaggio universale della musica tra i giovani in situazioni di disagio familiare, sociale, economico e culturale.

