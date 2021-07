Alla scoperta di Caterina di Russia nel nuovo romanzo storico di Antonio Stolfi

'La grande Caterina di Russia. Regno e amori imperiali'. Il nuovo romanzo storico di Antonio Stolfi, edizioni Albatros, ci porta alla scoperta di un passato ancora attuale. In libreria e on line. Quattro anni di lavoro, per raccontare la parabola della giovane principessa tedesca salita su uno dei troni più potenti del 18esimo secolo. Determinata, ambiziosa, libertina, Caterina II si rifugia nella lettura per sfuggire alla solitudine e alle umiliazioni di un Paese arretrato. Sue le riforme nel campo dell'educazione e cultura. Un libro storico che spiega il presente, dice l'autore.

Sentiamo Antonio Stolfi

