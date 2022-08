GRAND HOTEL Alla Terrazza Dolce Vita di Rimini un incontro per parlare di disinformazione e geopolitica

La sesta serata del salotto culturale tenuto da Giovanni Terzi e Simona Ventura pone il focus sulle fake news e sul loro ruolo nel creare instabilità internazionale. Ospiti di questo importante appuntamento l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, il senatore di Washington DC Paul Strauss e Matteo Angioli, segretario del Global commettee, un comitato intitolato a Marco Pannella che vuole contrastare l'erosione dello stato di diritto nel mondo.

Democrazia, informazione e diritti sono al centro del dibattito. "La tecnologia ci ha reso più facile la vita - dice Strauss - ma ora l'informazione gira troppo velocemente. Bisogna creare delle occasioni di dibattito come questa per condividere con i cittadini le giuste informazioni in modo che possano prendere delle decisioni autonome. Solo così si difende la democrazia". Non manca un riferimento al ruolo delle fake news nello scoppio della guerra in Ucraina e nell'instabilità della politica interna in vari paesi. "Le nuove tecnologie dell'informazione - dice Terzi - portano con sè un aspetto alquanto pericoloso. Non è difficile influenzare gli orientamenti personali degli utenti sui social, ad esempio. Questo succede nel mondo libero, figuriamoci che effetti possa avere nei paesi autoritari". Solo il dibattito può contrastare la disinformazione, spiega Angioli.

Nel video l'intervista a Matteo Angioli, segretario del Global commettee for the rule of law "Marco Pannella"

