Alle 18, anche in streaming, il concerto della Banda Militare in onore dei Capitani Reggenti.

Nel pomeriggio, alle 18 al Teatro Nuovo di Dogana, si terrà il tradizionale concerto della Banda Militare in onore dei Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. Sarà dunque un evento in presenza, ma con posti contingentati e con distanziamento nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. Concerto per la Reggenza la San Marino RTV trasmetterà in diretta sul nostro profilo facebook e in streaming web.



